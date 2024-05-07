Більше тисячі українців просять міжнародного захисту в Польщі

1,2 тисячі заяв від українців надійшло за перший квартал в Польщі.

Джерело фото: volynnews.com

За даними Департаменту у справах іноземців, українці виявилися найбільшою групою серед заявників на міжнародний захист у Польщі у першому кварталі 2024 року. Заяву про міжнародний захист у цей період подали 1,2 тисячі громадян України, повідомляє yavp.pl.

Загалом за перші три місяці поточного року кількість поданих заяв на міжнародний захист зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, становлячи майже 3000 заяв. Основні заявники виявились із України, а також з Білорусі та росії.

Департамент у справах іноземців у першому кварталі 2024 року схвалив надання міжнародного захисту у Польщі 1,2 тис. іноземцям. Найбільше заяв про отримання статусу біженця було з України – 410 осіб. Також надали міжнародний захист 670 громадянам Білорусі та 50 особам із росії.

Заяви про міжнародний захист розглядають протягом приблизно 6 місяців, проте у першому кварталі 2024 року середній термін розгляду становив близько 4,5 місяці.

Отримуючи статус біженця, іноземці мають право на соціальну підтримку, включаючи проживання, харчування та медичне обслуговування, а також на курси з вивчення польської мови. Прохачі притулку можуть проживати в осередках для біженців або за їх межами.

Варто відзначити, що міжнародний захист відрізняється від тимчасового захисту, який надається у зв'язку із війною в Україні. Тимчасовий захист дає право на проживання у країні, право працювати, доступ до освіти та медичної допомоги, і для українців у ЄС він продовжений до 2025 року.

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