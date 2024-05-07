По информации представителя администрации дендропарка, на месте падения обнаружили предсмертную записку.

Источник иллюстративного изображения: Общественное Кропивницкий

В Кропивницком женщина упала со смотрового колеса и разбилась насмерть. Трагедия произошла в местном Дендропарке.

Об этом рассказала спикер полиции области Виталина Бевзенко, пишет «Общественное».

По ее словам, информация на спецлицию поступила в 16:00. Погибшей оказалась 56-летняя местная жительница.

По данному факту полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 272 «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

Трагедию, произошедшую в дендропарке, «Общественному» прокомментировал представитель администрации, попросивший не называть его имя и фамилию. По его информации, женщина оставила предсмертную записку.

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