В Кропивницком женщина упала со смотрового колеса и разбилась насмерть. Трагедия произошла в местном Дендропарке.
Об этом рассказала спикер полиции области Виталина Бевзенко, пишет «Общественное».
По ее словам, информация на спецлицию поступила в 16:00. Погибшей оказалась 56-летняя местная жительница.
По данному факту полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 272 «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».
Трагедию, произошедшую в дендропарке, «Общественному» прокомментировал представитель администрации, попросивший не называть его имя и фамилию. По его информации, женщина оставила предсмертную записку.
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