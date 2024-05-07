У Кропивницькому жінка впала з оглядового колеса та розбилася на смерть

За інформацією представника адміністрації дендропарку, на місці падіння знайшли передсмертну записку.

Джерело ілюстративного зображення: Суспільне Кропивницький

В Кропивницькому жінка впала з оглядового колеса та розбилася на смерть. Трагедія сталася в місцевому Дендропарку.

Про це розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, пише «Суспільне».

З її слів, інформація на спецліцію надійшла о 16:00. Загиблою виявилася 56 річна місцева жителька.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Трагедію, що сталася у дендропарку, «Суспільному» прокоментував представник адміністрації, який попросив не називати його ім’я та прізвище. За його інформацією, жінка залишила передсмертну записку.

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