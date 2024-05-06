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В Крыму уничтожили скоростной катер оккупантов, видео

11:03, 6 мая 2024
Морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер противника.
В Крыму уничтожили скоростной катер оккупантов, видео
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В оккупированном Крыму в результате успешной операции ГУР был уничтожен вражеский скоростной катер.

Как сообщает разведка, ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков в бухте Вузька.

В ГУР отмечают, что поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать крупные корабли черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма.

"Напомним, с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "цезарь куников", "ивановец", "сергей котов", "акула" и "серна", а также поврежден "иван хурс", - добавили в разведке. 

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