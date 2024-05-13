Водитель разбил пять автомобилей, когда попытался выехать из ворот СТО, а затем обвинил автосервис в некачественном ремонте тормозной системы: что решил суд

Суд указал, что водитель действовал нелогично, когда на якобы неисправном автомобиле пытался доехать до больницы.

Источник фото: te.20minut.ua

Своего рода уникальные дорожно-транспортные происшествия произошли в Запорожье в феврале 2024 года.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, местный житель Дмитрий И. в феврале 2024 года совершил ряд ДТП прямо на территории станции технического обслуживания автомобилей.

9 февраля Дмитрий И. приехал на своем Chevrolet Lacetti на одну из станций технического обслуживания автомобилей в Запорожье для замены передних тормозных колодок.

После завершения ремонтных работ, Дмитрий И. сел за руль своей Chevrolet и начал выезжать задним ходом из гаражного бокса СТО.

Однако, по не совсем понятным причинам, Дмитрий И. совершил наезд на стоящие рядом с гаражным боксом автомобили Tesla Model S и Mazda CX 9.

Затем, пытаясь отъехать от поврежденных автомобилей и снова заехать в бокс, Дмитрий И. врезался еще и в автомобиль Mazda 3.

Отъезжая уже от поврежденной Mazda, Дмитрий И. снова не справился с управлением и повторно протаранил Tesla Model S и Mazda CX 9, а вдобавок ударил Lexus IS 250, который стоял в том же боксе, куда пытался заехать Дмитрий I.

Объясняя в суде, как такое могло произойти, Дмитрий И. рассказал, что у его автомобиля Chevrolet Lacetti отказала тормозная система, поэтому в ДТП виноват автомобильный мастер, ремонтировавший тормозную систему.

Водитель рассказал, что уже после ДТП мастер якобы починил тормозную систему Chevrolet, а владелец СТО признал свою вину в ДТП, отметив, что ремонт тормозной системы Chevrolet был произведен некачественно, а раз так, то СТО самостоятельно решит вопрос с ремонтом поврежденных автомобилей.

Также Дмитрий И. рассказал, что из-за пережитого стресса ему стало плохо, у него повысилось давление, поскольку он болеет гипертонической болезнью. Вместе с тем, необходимых лекарств при себе Дмитрий И. почему-то не имел.

При этом Дмитрию И. владелец СТО разрешил покинуть место ДТП, после чего он уехал в больницу, о чем есть соответствующая справка из больницы.

Полицию же на место совершения ДТП, по словам Дмитрия И., работники СТО вызвали только два часа спустя после инцидента.

Впрочем, прибывшая на место ДТП полиция кроме протоколов по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса об административных правонарушениях, составила в отношении Дмитрия И., также протокол по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) КоАП.

По мнению адвоката Дмитрия И., причиной повреждения его клиентом сразу нескольких транспортных средств было не нарушение Дмитрием И. Правил дорожного движения, а техническая неисправность тормозной системы автомобиля, которую допустили работники СТО. Следовательно, именно СТО должно отвечать за ДТП согласно требованиям ст. 128-1 (нарушение правил, норм, стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения) КУАП.

В свою очередь, владелец СТО рассказал суду, что после замены передних тормозных колодок он лично проверил исправность тормозной системы Chevrolet путем прокачки воздуха, а также убедился, что педаль тормозов правильно реагирует на нажатие.

Однако затем Дмитрий И. сел за руль Chevrolet и на большой скорости задним ходом вылетел из бокса, где ударил припаркованные там автомобили. После этого Дмитрий И. попытался вернуться в бокс, однако ударил еще и стоявший там Lexus.

После ДТП владелец СТО лично еще раз сел в Chevrolet и снова убедился, что тормоза у автомобиля работают нормально.

Также мужчина подтвердил, что позволил Дмитрию И. покинуть территорию СТО, поскольку сам находился в шоковом состоянии. Лишь через некоторое время владелец СТО пришел в себя и вызвал полицию.

Действия Дмитрия И. и владельца СТО подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения СТО.

В связи с этим суд отметил, что информацию Дмитрия И. воспринимает критически – даже в случае, если тормозная система Chevrolet была неисправной, Дмитрий И. должен был прекратить движение, выключить двигатель и принять меры для фиксации неисправности и последствий ДТП.

Вместо этого Дмитрий И. продолжил движение на неисправном автомобиле и ударил Lexus в боксе, а затем повторно ударил уже поврежденные автомобили.

Что касается заявления Дмитрия И. и его адвоката о внезапном обострении гипертонической болезни, то суд указал на то, что действия Дмитрия И. выглядели не совсем логично.

Фактически выходит так, что Дмитрий И. на неисправном автомобиле, у которого не работала тормозная система, с обострением гипертонической болезни, покинул место ДТП, чтобы обратиться в больницу. Логичнее для водителя в таком состоянии выглядело бы вызвать скорую помощь на место ДТП, а также полицию для фиксации инцидента.

В итоге Орджоникидзевский районный суд города Запорожья 7 мая признал Дмитрия И. виновным в совершении ДТП и оставлении места совершения ДТП.

Также Дмитрий И. должен уплатить штраф в размере 3 400 гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.