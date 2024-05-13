Водій розбив п’ять автомобілів, коли намагався виїхати з воріт СТО, а потім звинуватив автосервіс у неякісному ремонті гальмівної системи: що вирішив суд

Суд вказав, що водій діяв нелогічно, коли на нібито несправному автомобілі намагався доїхати до лікарні.

Джерело фото: te.20minut.ua

Свого роду унікальні дорожньо-транспортні пригоди сталися у місті Запоріжжя у лютому 2024 року.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, місцевий мешканець Дмитро І. у лютому 2024 року вчинив низку дорожньо-транспортних пригод прямо на території станції технічного обслуговування автомобілів.

9 лютого Дмитро І. приїхав на своєму Chevrolet Lacetti на одну зі станцій технічного обслуговування автомобілів у місті Запоріжжя для заміни передніх гальмівних колодок.

Після завершення ремонтних робіт, Дмитро І. сів за кермо своєї Chevrolet і почав виїжджати заднім ходом з гаражного боксу СТО.

Однак, з не зовсім зрозумілих причин, Дмитро І. здійснив наїзд на автомобілі Tesla Model S та Mazda CX 9, які стояли поруч з гаражним боксом.

Потім, намагаючись від’їхати від пошкоджених автомобілів та знов заїхати у бокс, Дмитро І. врізався ще й в автомобіль Mazda 3.

Від’їжджаючи вже від пошкодженої Mazda, Дмитро І. знов не впорався з керуванням та повторно протаранив Tesla Model S та Mazda CX 9, а на додаток ще й вдарив Lexus IS 250, який стояв у тому ж самому боксі, куди намагався заїхати Дмитро І.

Поясняючи в суді, як таке могло статися, Дмитро І. розповів, що у його автомобіля Chevrolet Lacetti відмовила гальмівна система, відтак у ДТП винен автомобільний майстер, який чинив гальмівну систему.

Водій розповів, що вже після ДТП майстер нібито починив гальмівну систему Chevrolet, а власник СТО визнав свою провину у ДТП, зазначивши про те, що ремонт гальмівної системи Chevrolet був проведений неякісно, а відтак СТО самостійно вирішить питання з ремонтом пошкоджених автомобілів.

Також Дмитро І. розповів, що через пережитий стрес йому стало зле, в нього підвищився тиск, оскільки він хворіє на гіпертонічну хворобу. Разом з тим, необхідних ліків при собі Дмитро І. чомусь не мав.

При цьому Дмитру І. власник СТО дозволив залишити місце ДТП, після чого він поїхав у лікарню, про що є відповідна довідка з лікарні.

Поліцію ж на місце скоєння ДТП, за словами Дмитра І., працівники СТО викликали лише через дві години після інциденту.

Втім, поліція, яка прибула на місце ДТП, окрім протоколів за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу про адміністративні правопорушення, склала щодо Дмитра І., також протокол за ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

На думку адвоката Дмитра І., причиною пошкодження його клієнтом одразу кількох транспортних засобів, було не порушення Дмитром І. Правил дорожнього руху, а технічна несправність гальмівної системи автомобіля, яку допустили працівники СТО. Відтак, саме СТО має відповідати за ДТП згідно із вимогами ст. 128-1 (порушення правил, норм, стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху) КУпАП.

У свою чергу, власник СТО розповів суду, що після заміни передніх гальмівних колодок, він особисто перевірив справність гальмівної системи Chevrolet шляхом прокачування повітря, а також пересвідчився, що педаль гальм правильно реагує на натискання.

Однак потім Дмитро І. сів за кермо Chevrolet і на великій швидкості заднім ходом вилетів з боксу, де вдарив припарковані там автомобілі. Після цього Дмитро І. спробував повернутися у бокс, однак вдарив ще й Lexus, який там стояв.

Після ДТП власник СТО особисто ще раз сів у Chevrolet та знову пересвідчився, що гальма у автомобіля працюють нормально.

Також чоловік підтвердив, що дозволив Дмитру І. покинути територію СТО, оскільки він сам знаходився у шоковому стані. Лише через деякий час власник СТО отямився та викликав поліцію.

Дії Дмитра І. та власника СТО підтверджуються відеозаписами з камер спостереження СТО.

У зв’язку з цим, суд зазначив, що інформацію Дмитра І. сприймає критично – навіть у разі, якщо гальмівна система Chevrolet була несправною, Дмитро І. повинен був припинити рух, вимкнути двигун та вжити заходів щодо фіксації несправності і наслідків ДТП.

Замість цього Дмитро І. продовжив рух на несправному автомобілі та вдарив Lexus у боксі, а потім повторно вдарив вже пошкоджені ним автомобілі.

Що ж до заяви Дмитра І. та його адвоката про раптове загострення гіпертонічної хвороби, то суд вказав на те, що дії Дмитра І. виглядали не зовсім логічно.

Фактично, виходить так, що Дмитро І. на несправному автомобілі, у якого не працювала гальмівна система, з загостренням гіпертонічної хвороби, покинув місце ДТП, щоб звернутися до лікарні. Логічнішим для водія у такому стані виглядало б викликати «швидку допомогу» на місце ДТП, а також поліцію для фіксації інциденту.

У підсумку, Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя 7 травня визнав Дмитра І. винуватим у скоєнні ДТП і залишенні місця скоєння ДТП.

Також, Дмитро І. має сплати штраф у розмірі 3 400 гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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