В Черкасской области судью ударили прямо во время оглашения судебного решения: что известно

Должник не согласился с решением суда, досталось также и сотруднику Судебной охраны.

Здание Приднепровского райсуда города Черкассы Источник фото: antenna.com.ua

Неприятный для судебной власти инцидент произошел на днях в Приднепровском районном суде города Черкассы.

Как сообщила судья Приднепровского районного суда Светлана Позарецкая, 3 мая 2024 года она оглашала решение в гражданском деле по иску «Универсал Банка» о взыскании задолженности с местного жителя – Тимура Щ.

В 2018 году Тимур Щ. взял у Monobank кредит в размере 80 тыс. гривен, однако вовремя деньги банку не вернул, в результате чего возникла задолженность по кредиту. Вместе со штрафными санкциями задолженность Тимура Щ. перед банком по состоянию на январь 2024 года составила почти 94 тыс. гривен. Погашать задолженность Тимур Щ. фактически отказался, поэтому банк был вынужден обратиться в суд.

Интересно, что в судебном процессе Тимур Щ. признал, что он действительно взял кредит у банка, однако сообщил суду, что возвращать кредит он не будет. Свою позицию Тимур Щ. обосновал оригинально – по его мнению, владельцы «Универсал Банка» связаны с РФ, которую он «финансировать не желает».

3 мая Светлана Позарецкая приняла решение в пользу «Универсал Банка» и взыскала с Тимура Щ. вместе с судебным сбором почти 97 тыс. гривен.

Как сообщила Светлана Позарецкая, уже во время судебного заседания Тимур Щ. вел себя достаточно эмоционально и агрессивно, а на замечания судьи не реагировал. Поэтому в судебное заседание был вызван сотрудник Службы судебной охраны.

Во время провозглашения судьей резолютивной части судебного решения Тимур Щ., находившийся от Светланы Позарецкой на расстоянии около 4 метров, попытался наброситься на судью, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Тимуру Щ. фактически смог помешать вставший между мужчиной и судьей судебный охранник.

Однако во время борьбы с судебным охранником Тимур Щ. все же смог дважды ударить руками Светлану Позарецкую.

Как отметила судья, вследствие борьбы Тимура Щ. с сотрудником Судебной охраны, она вместе с секретарем судебного заседания были фактически заблокированы в зале судебных заседаний.

Тогда Светлана Позарецкая стала кричать, чтобы привлечь внимание коллег и работников аппарата суда.

В итоге, один из работников аппарата суда открыл извне двери зала судебного заседания, а Тимура Щ. удалось вытолкать в коридор.

Сотрудники Судебной охраны задержали Тимура Щ. и передали его наряду полиции.

Во время событий в зале судебного заседания также было повреждено и имущество суда – оргтехника, жалюзи и т. д.

Светлана Позарецкая отметила, что если бы не действия сотрудника Судебной охраны, который смог удержать Тимура Щ., она и секретарь судебного заседания могли получить тяжелые травмы.

Поскольку Тимур Щ. имеет рост 1,95 см и вес более 100 кг, по мнению судьи, он мог бы нанести немалый вред, как здоровью судьи, так и здоровью охранника и секретаря судебного заседания.

В тот же день были зарегистрированы уголовные производства по ч. 2 ст. 377 (преднамеренное причинение судье телесных повреждений в связи с деятельностью, связанной с совершением правосудия) и ч. 2 ст. 345 (преднамеренное причинение телесных повреждений работнику правоохранительных органов в связи с исполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса.

В дальнейшем, по имеющимся данным, Тимур Щ. был задержан, а затем ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Отметим, что, судя по информации из Реестра судебных решений, Тимур Щ. хорошо известен в Приднепровском райсуде – он неоднократно был фигурантом судебных процессов о взыскании задолженности и за совершение мелкого хулиганства.

В связи с инцидентом в судебном заседании, Светлана Позарецкая сообщила в Совет правосудия о необходимости модернизировать систему безопасности в судах, например, оборудовать залы судебных заседаний «тревожными кнопками» для вызова Судебной охраны.

Автор: Вячеслав Хрипун

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