В Киеве в тоннеле под Почтовой площадью введут ограничения движения транспорта

Ограничения связаны с очисткой ливнеприемной системы.

Во вторник, 14 мая, участников дорожного движения с 10:00 до 16:00 будут ожидать кратковременные ограничения движения транспорта в тоннеле под Почтовой площадью в направлении Подола.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации и отметили, что специалисты будут проводить работы по очистке ливнеприемной системы.

В КГГА отмечают, что дорожники регулярно проводят работы по очистке сети дождевой канализации – удаляют мусор, опавшие листья и песок.

В Украинском гидрометеорологическом центре 13 мая отметили, что синоптики прогнозируют в ближайшие трое суток у юго-восточных, большинстве центральных, днем 16 мая местами и в северных областях кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

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