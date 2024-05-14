ВККС могут предоставить статус главного распорядителя бюджетных средств

Высшую квалификационную комиссию судей могут приравнять к ВСП в вопросе распоряжения бюджетными средствами.

Члены Комитета по вопросам правовой политики во главе с народным депутатом от «Слуги народа» Денисом Масловым 13 мая зарегистрировали законопроекты о внесении изменений в статью 22 Бюджетного кодекса Украины о финансовом обеспечении деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о финансовом обеспечении деятельности ВККС 11254 и 11255.

Напомним, что статьей 22 Бюджетного кодекса регулируется список органов – распорядителей бюджетных средств.

Так, по объему предоставленных полномочий распорядители бюджетных средств делятся на главных распорядителей бюджетных средств и распорядителей бюджетных средств более низкого уровня.

Главными распорядителями по бюджетным назначениям, определенным законом о Государственном бюджете Украины, могут быть исключительно учреждения, уполномоченные обеспечивать деятельность Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров в лице их руководителей; министерства, НАБУ, СБУ, КСУ, Верховный Суд, высшие специализированные суды (в частности, ВАКС), Высший совет правосудия и другие органы, непосредственно определенные Конституцией Украины, в лице их руководителей, а также Государственная судебная администрация Украины, Национальная академия наук и другие учреждения , уполномоченные законом или Кабмином на реализацию государственной политики в соответствующей сфере, в лице их руководителей.

Таким образом, ВККС не является главным распорядителем бюджетных средств. Эти функции выполняет по отношению к ее бюджету ГСА.

Судя по всему, народные депутаты будут предлагать выделить ВККС как отдельного главного распорядителя, чтобы Комиссия могла полноценно прогнозировать и контролировать свой бюджет.

Главные распорядители средств Государственного бюджета утверждаются законом о Государственном бюджете Украины путем установления им бюджетных назначений.

Главный распорядитель бюджетных средств имеет право разрабатывать план деятельности на среднесрочный период, организовывать и обеспечивать составление бюджетного предложения и представлять его Министерству финансов, получать бюджетные назначения путем их утверждения в законе о Государственном бюджете, осуществлять управление бюджетными средствами в пределах установленных ему бюджетных полномочий.

По состоянию на утро 14 мая тексты законопроектом пока не опубликованы.

Напомним, ранее о происходящем с конкурсами на должности судей апелляционных судов, ВАКС, АП ВАКС, ВАС и КМОАС, а также как Комиссия планирует их проводить на практике, «Судебно-юридической газете» рассказали члены ВККС Руслан Сидорович, Роман Сабодаш, Надежда Кобецка и Людмила Волкова.

Автор: Наталя Мамченко

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