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ВККС можуть надати статус головного розпорядника бюджетних коштів

07:50, 14 травня 2024
Вищу кваліфікаційну комісію суддів можуть прирівняти до ВРП у питанні розпорядження бюджетними коштами.
ВККС можуть надати статус головного розпорядника бюджетних коштів
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Члени Комітету з питань правової політики на чолі з народним депутатом від «Слуги народу» Денисом Масловим 13 травня зареєстрували законопроекти про внесення змін до статті 22 Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів і про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо фінансового забезпечення діяльності ВККС 11254 та 11255.

Нагадаємо, що статтею 22 Бюджетного кодексу регулюється перелік органів – розпорядників бюджетних коштів.

Так, за обсягом наданих повноважень розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Головними розпорядниками за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, можуть бути виключно установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів в особі їх керівників; міністерства, НАБУ, СБУ, КСУ, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди (зокрема ВАКС), Вища рада правосуддя та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Державна судова адміністрація України, Національна академія наук тощо, інші установи, уповноважені законом або Кабміном на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників.

Таким чином, ВККС наразі не є головним розпорядником бюджетних коштів. Ці функції виконує щодо її бюджету ДСА.

Судячи з усього, народні депутати пропонуватимуть виділити ВККС як окремого головного розпорядника, щоб Комісія могла повноцінно прогнозувати та контролювати свій бюджет.

Нагадаємо, що головні розпорядники коштів Державного бюджету затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень.

Головний розпорядник бюджетних коштів має право розробляти план діяльності на середньостроковий період, організовувати та забезпечувати складання бюджетної пропозиції і подавати її Міністерству фінансів, отримувати бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет, здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень.

Станом на ранок 14 травня тексти законопроектом поки що не опубліковано.

Нагадаємо, раніше про те, що відбувається з конкурсами на посади суддів апеляційних судів, ВАКС, АП ВАКС, ВАС та КМОАС, а також як Комісія планує їх проводити на практиці, «Судово-юридичній газеті» розповіли члени ВККС Руслан СидоровичРоман СабодашНадія Кобецька та Людмила Волкова.

Автор: Наталя Мамченко

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