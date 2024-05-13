У Києві в тунелі під Поштовою площею введуть обмеження руху транспорту

Обмеження повʼязані з очищенням зливоприймальної системи.

У вівторок, 14 травня, на учасників дорожнього руху з 10:00 до 16:00 чекатимуть короткочасні обмеження руху транспорту в тунелі під Поштовою площею в напрямку Подолу.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації та зазначили, що спеціалісти будуть проводити роботи з очищенням зливоприймальної системи.

У КМДА наголошують, що дорожники регулярно проводять роботи з очистки мережі дощової каналізації – видаляють сміття, опале листя та пісок.

В Українському гідрометеорологічному центрі 13 травня зазначили, що синоптики прогнозують у найближчі три доби у південно-східних, більшості центральних, вдень 16 травня місцями і в північних областях короткочасні дощі, на решті території без опадів.

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