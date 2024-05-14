На Черкащині суддю вдарили прямо під час проголошення судового рішення: що відомо

Боржник не погодився з рішенням суду, дісталося також і працівнику Судової охорони.

Будівля Придніпровського райсуду міста Черкаси Джерело фото: antenna.com.ua

Вкрай неприємний для судової влади інцидент стався днями у Придніпровському районному суді міста Черкаси.

Як повідомила суддя Придніпровського районного суду Світлана Позарецька, 3 травня 2024 року вона оголошувала рішення у цивільній справі за позовом «Універсал Банку» про стягнення заборгованості з місцевого мешканця – Тимура Щ.

У 2018 році Тимур Щ. взяв у Monobank кредит у розмірі 80 тис. гривень, однак вчасно гроші банку не повернув, внаслідок чого виникла заборгованість за кредитом. Разом із штрафними санкціями, заборгованість Тимура Щ. перед банком станом на січень 2024 року склала майже 94 тис. гривень. Погашати заборгованість Тимур Щ. фактично відмовився, відтак банк був змушений звернутися до суду.

Цікаво, що в судовому процесі Тимур Щ. визнав, що він дійсно взяв кредит у банку, однак повідомив суду, що повертати кредит він не буде. Свою позицію Тимур Щ. обґрунтував оригінально – на його думку власники «Універсал Банку» пов’язані з РФ, яку він «фінансувати не бажає».

У підсумку, 3 травня Світлана Позарецька ухвалила рішення на користь «Універсал Банку» та стягнула з Тимура Щ. разом із судовим збором майже 97 тис. гривень.

Як повідомила Світлана Позарецька, вже під час судового засідання Тимур Щ. поводив себе достатньо емоційно та агресивно, а на зауваження судді не реагував. Через це у судове засідання був викликаний співробітник Служби судової охорони.

Під час проголошення суддею резолютивної частини судового рішення, Тимур Щ., який знаходився від Світлани Позарецької на відстані близько 4 метрів, спробував накинутися на суддю, супроводжуючи свої дії нецензурною лайкою.

Тимуру Щ. фактично зміг завадити судовий охоронець, який встав між чоловіком та суддею.

Однак під час боротьби з судовим охоронцем, Тимур Щ. все ж зміг двічі вдарити руками Світлану Позарецьку.

Як зазначила суддя, через боротьбу Тимура Щ. зі співробітником Судової охорони, вона разом із секретарем судового засідання були фактично заблоковані в залі судових засідань.

Тоді Світлана Позарецька почала кричати, щоб привернути увагу колег та працівників апарату суду.

У підсумку, один з працівників апарату суду відчинив ззовні двері зали судового засідання, а Тимура Щ. вдалося виштовхати в коридор.

Згодом співробітники Судової охорони затримали Тимура Щ. та передали його наряду поліції.

Під час подій в залі судового засідання також було пошкоджене і майно суду – оргтехніка, жалюзі тощо.

Світлана Позарецька зазначила, що якби не дії співробітника Судової охорони, який зміг втримати Тимура Щ., вона та секретар судового засідання могли б отримати важкі травми.

Оскільки Тимур Щ. має зріст 1,95 см та вагу більше 100 кг., на думку судді, він міг нанести чималу шкоду як здоров’ю судді, так і здоров’ю судового охоронця і секретаря судового засідання.

В той же день були зареєстровані кримінальні провадження за ч. 2 ст. 377 (умисне заподіяння судді тілесних ушкоджень у зв’язку із діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) Кримінального кодексу.

У подальшому, за наявними даними, Тимур Щ. був затриманий, а потім йому було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Зазначимо, що судячи з інформації з Реєстру судових рішень, Тимур Щ. добре відомий в Придніпровському райсуді – він неодноразово був фігурантом судових процесів про стягнення заборгованості та за вчинення дрібного хуліганства.

У зв’язку з інцидентом в судовому засіданні, Світлана Позарецька повідомила у Раду правосуддя про необхідність модернізувати систему безпеки в судах, наприклад, обладнати зали судових засідань «тривожними кнопками» для виклику Судової охорони.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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