КСУ признал неконституционными предписания закона о судебном сборе по уплате судебного сбора в исполнительном производстве при подаче апелляционной и кассационной жалобы

Указанными предписаниями Закона установлена обязанность взыскателя в исполнительном производстве уплачивать судебный сбор за подачу жалобы на решение, действия или бездействие исполнителя за обращение с апелляционной или кассационной жалобой на определение судьи, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия или бездействие исполнителя

КСУ признал неконституционными предписания Закона «О судебном сборе», которыми в исполнительном производстве обязано уплачивать судебный сбор при подаче апелляционной и кассационной жалобы. Об этом сообщили в КСУ. КСУ констатировал, что имеет место необоснованное вмешательство в право взыскателя на доступ в суд, поскольку лицу, уплатившему судебный сбор за подачу в суд искового заявления и получившему доступ к суду и добившемуся принятию в его пользу обязательного судебного решения, приходится дополнительно (повторно ) уплатить судебный сбор за осуществление судебного контроля за исполнением судебного решения.

Так, Другий сенат Конституційного Суду України 13 травня на пленарному засіданні ухвалив Рішення щодо неконституційності окремих приписів Закону «Про судовий збір» за конституційною скаргою Володимира Лопушанського.

Заявник просив Суд перевірити на відповідність Конституції частину другу статті 3, підпункт 9 пункту 1 частини другої статті 4 Закону «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року №3674–VI.

Зазначеними приписами Закону встановлено обов’язок стягувача у виконавчому провадженні сплачувати судовий збір за подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи виконавчої служби за зверненням з апеляційною чи касаційною скаргою на ухвалу судді, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця.

Автор клопотання наголошував, що застосування в остаточному судовому рішенні в його справі приписів Закону, що їх він оспорює, порушує його право на судовий захист та на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб (частини перша, друга статті 55 Конституції України) та не забезпечує виконання державою судового рішення й контролю за його виконанням (стаття 1291 Основного Закону).

Розв’язуючи питання порушені в конституційній скарзі Конституційний Суд України визнав ч. 2 статті 3, підпункт 9 пункту 1 ч. 2 статті 4 Закону «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674–VI зі змінами такими, що не відповідаю Конституції, в тім, що вони уможливлюють справляння судового збору при поданні апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

У Рішенні Суд наголосив на значущості приписів частин першої, другої статті 55 Конституції України щодо права кожного захищати в судовому порядку свої права і свободи, що зазнають порушення або утиску внаслідок рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень, а також вказав, що приписи третього речення частини другої статті 3, статті 8, частин першої, другої статті 55 Основного Закону України зобов’язують державу запровадити на законодавчому рівні такий юридичний механізм реалізації права особи на судовий захист, який забезпечуватиме процесуальні можливості для реального захисту та поновлення порушених прав і свобод.

Суд вважає, що право на судовий захист, установлене частиною першою статті 55 Конституції України, слід розглядати у зв’язку з основними засадами судочинства, визначеними приписами частини другої статті 129 Конституції України, та з урахуванням права на справедливий суд (складником якого є обов’язок держави виконати судове рішення), ґарантованого статтею 6 Конвенції, як його тлумачить Європейський суд із прав людини.

Суд констатував, що має місце необґрунтоване втручання в право стягувача на доступ до суду, оскільки особі, яка сплатила судовий збір за подання до суду позовної заяви й отримала доступ до суду та домоглася ухвалення на її користь обов’язкового судового рішення, доводиться додатково (повторно) сплатити судовий збір за здійснення судового контролю за виконанням судового рішення.

Зазначене вказує на відсутність належних юридичних механізмів реалізації права на доступ до суду, а також свідчить про брак реального судового контролю на стадії виконання судового рішення, оскільки має місце ускладнення практичної реалізації особою її права на доступ до суду, що є порушенням конституційних засад судочинства та принципів цивільного процесуального права.

З огляду на наведене, ураховуючи те, що особа, оскаржуючи ухвалу суду першої інстанції, намагається насамперед усунути наслідки порушення її прав, спричинені невиконанням судового рішення.

Суд дійшов висновку, що частина друга статті 3, підпункт 9 пункту 1 частини другої статті 4 Закону є такими, що суперечать частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 55, статті 1291 Конституції України.

Визнані неконституційними в зазначеному аспекті приписи Закону, утрачають чинність через шість місяців із дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Суддя-доповідач у цій справі – Галина Юровська.

Текст Рішення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Суду 14 травня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.