С 24 ноября меняются правила «еЧерги» – что нужно знать водителям фур

Фото: hospodar.ua

С 9:00 24 ноября в системе «еЧерга» для грузовых транспортных средств начали действовать обновленные правила. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Цель изменений – сделать движение очереди прогнозируемым и избежать резких ускорений или замедлений.

Продолжительность продления осталась прежней — 4, 6, 8 или 10 часов, но теперь воспользоваться им можно только один раз в 60 дней. Если во время одной очереди заменить тягач и использовать продление для обоих авто — система засчитает это как два продления, и следующее станет доступным также через 60 дней.

Кроме того, после определенных нарушений (дважды подряд отмена очереди в статусе «въезд в ПП», дважды подряд неявка или две отмены за сутки до въезда в течение 30 дней) создать новую очередь для грузовика будет невозможно в течение 14 дней.

Все нарушения будут отображаться в личном кабинете пользователя в «еЧерге».

