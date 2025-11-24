  1. В Україні

З 24 листопада змінюються правила «єЧерги» – що потрібно знати водіям фур

11:46, 24 листопада 2025
Продовжити час прибуття можна лише раз на 60 днів.
З 24 листопада змінюються правила «єЧерги» – що потрібно знати водіям фур
Фото: hospodar.ua
З 9:00 24 листопада в системі «єЧерга» для вантажних транспортних засобів почали діяти оновлені правила. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Мета змін — зробити рух черги прогнозованим і уникнути різких прискорень чи сповільнень.

Тривалість продовження залишилася колишньою — 4, 6, 8 або 10 годин, але тепер скористатися ним можна лише один раз на 60 днів. Якщо під час однієї черги замінити тягач і використати продовження для обох авто — система зарахує це як два продовження, і наступне стане доступним також через 60 днів.

Крім того, після певних порушень (двічі поспіль скасування черги у статусі «в’їзд до ПП», двічі поспіль неприбуття або два скасування за добу до в’їзду протягом 30 днів) створити нову чергу для вантажівки буде неможливо протягом 14 днів.

Усі порушення відображатимуться в особистому кабінеті користувача в «єЧерзі».

