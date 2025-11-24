Компанию Figma обвинили в незаконном использовании дизайнов для обучения ИИ — в суд подан коллективный иск

Истцы оценивают совокупную стоимость интеллектуальной собственности пользователей Figma в «десятки или сотни миллиардов долларов».

Американская компания Figma, которая разрабатывает программное обеспечение для дизайна, столкнулась с коллективным иском в федеральном суде штата Калифорния. Истцы утверждают, что компания незаконно использовала дизайн-макеты и другую интеллектуальную собственность своих клиентов для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта, пишет TheHindu.

В иске указано, что Figma якобы без разрешения пользователей применяла их данные для создания и обучения ИИ-инструментов. По мнению истцов, это помогло компании получить «чрезвычайно высокую оценку» во время выхода на биржу, когда ее первичное размещение акций (IPO) принесло $1,2 млрд.

В компании отвергли обвинения. «Мы не используем никакие данные клиентов для обучения моделей без их прямого согласия. Даже в таких случаях мы дополнительно обезличиваем данные, чтобы защитить приватность клиентов», — заявили в Figma.

Адвокат истцов Картер Гринбаум отметил, что дело касается фундаментального принципа: «Потребители и бизнес имеют право быть уверенными, что их уникальные творческие работы и конфиденциальные данные не используют тайно для обучения ИИ».

В отличие от многих других исков против технологических компаний, которые касаются преимущественно нарушения авторского права, иск против Figma содержит обвинения в похищении коммерческой тайны и незаконном доступе к данным пользователей.

Figma была основана в 2012 году и предоставляет облачные инструменты для командной работы над дизайном. Среди ее клиентов — Alphabet, Microsoft, Netflix. Компания также сотрудничает с OpenAI, интегрировав свое приложение в ChatGPT.

Истцы утверждают, что Figma автоматически «по умолчанию» включала разрешение на использование данных пользователей для обучения ИИ, не предупредив их и не получив согласия. «На протяжении лет Figma заверяла своих клиентов, что не будет использовать их данные в собственных целях, в частности для обучения моделей ИИ», — говорится в иске.

Истцы оценивают совокупную стоимость интеллектуальной собственности пользователей Figma в «десятки или сотни миллиардов долларов». Они требуют компенсации (сумма не раскрывается) и судебного запрета на дальнейшее использование ИИ-моделей, которые нарушают права пользователей.

