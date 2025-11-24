  1. У світі

Компанію Figma звинуватили у незаконному використанні дизайнів для навчання ШІ — до суду подано колективний позов

12:41, 24 листопада 2025
Позивачі оцінюють сукупну вартість інтелектуальної власності користувачів Figma у «десятки або сотні мільярдів доларів».
Компанію Figma звинуватили у незаконному використанні дизайнів для навчання ШІ — до суду подано колективний позов
Фото: terazus.com
Американська компанія Figma, яка розробляє програмне забезпечення для дизайну, зіткнулася з колективним позовом у федеральному суді штату Каліфорнія. Позивачі стверджують, що компанія незаконно використовувала дизайн-макети та іншу інтелектуальну власність своїх клієнтів для навчання генеративних моделей штучного інтелекту, пише TheHindu.

У позові зазначено, що Figma нібито без дозволу користувачів застосувала їхні дані для створення й навчання ШІ-інструментів. На думку позивачів, це допомогло компанії отримати «надзвичайно високу оцінку» під час виходу на біржу, коли її первинне розміщення акцій (IPO) принесло $1,2 млрд.

У компанії відкинули звинувачення. «Ми не використовуємо жодні дані клієнтів для навчання моделей без їхньої прямої згоди. Навіть у таких випадках ми додатково знеособлюємо дані, щоб захистити приватність клієнтів», — заявили у Figma.

Адвокат позивачів Картер Ґрінбаум зазначив, що справа стосується фундаментального принципу: «Споживачі та бізнес мають право бути впевненими, що їхні унікальні творчі роботи та конфіденційні дані не використовують таємно для навчання ШІ».

На відміну від багатьох інших позовів проти технологічних компаній, які стосуються переважно порушення авторського права, позов проти Figma містить обвинувачення у викраденні комерційної таємниці та незаконному доступі до даних користувачів.

Figma була заснована у 2012 році й надає хмарні інструменти для командної роботи над дизайном. Серед її клієнтів — Alphabet, Microsoft, Netflix. Компанія також співпрацює з OpenAI, інтегрувавши свій застосунок у ChatGPT.

Позивачі стверджують, що Figma автоматично «за замовчуванням» вмикала дозвіл на використання даних користувачів для навчання ШІ, не попередивши їх і не отримавши згоди. «Протягом років Figma запевняла своїх клієнтів, що не використовуватиме їхні дані у власних цілях, зокрема для навчання моделей ШІ», — йдеться у позові.

Позивачі оцінюють сукупну вартість інтелектуальної власності користувачів Figma у «десятки або сотні мільярдів доларів». Вони вимагають компенсації (сума не розкривається) та судової заборони на подальше використання ШІ-моделей, які порушують права користувачів.

