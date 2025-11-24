Во Львове судили военного за отказ ехать на Покровское направление из-за психологического срыва

Суд во Львове назначил год испытательного срока бойцу, отказавшемуся выполнить приказ.

Лычаковский районный суд Львова приговорил военнослужащего к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год за отказ выполнить приказ вернуться в зону боевых действий. Об этом говорится в приговоре суда по делу №463/10324/25.

Обстоятельства дела

17 сентября 2025 года военный получил боевое распоряжение отправиться в Покровский район Донецкой области, но отказался. На суде он объяснил, что 14 сентября только что вышел из окружения, оказывал помощь раненому побратиму, что пошатнуло его психологическую устойчивость.

Мужчина добровольно мобилизовался в марте 2022 года, имеет на иждивении малолетнего ребенка, жена беременна.

Что решил суд

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины (неисполнение приказа в условиях военного положения), назначил 5 лет заключения, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Осужденного обязали периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

