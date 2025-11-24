У Львові судили військового за відмову їхати на Покровський напрямок через психологічний зрив

Суд у Львові призначив рік іспитового бійцю, що відмовився виконати наказ.

Личаківський районний суд Львова засудив військовослужбовця до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік за відмову виконати наказ повернутися в зону бойових дій. Про це йдеться у вироку суду у справі №463/10324/25.

Обставини справи

17 вересня 2025 року військовий отримав бойове розпорядження вирушити до Покровського району Донецької області, але відмовився. На суді він пояснив, що 14 вересня щойно вийшов з оточення, надавав допомогу пораненому побратиму, що похитнуло його психологічну стійкість.

Чоловік добровільно мобілізувався у березні 2022 року, має на утриманні малолітню дитину, дружина вагітна.

Що вирішив суд

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 402 КК України (невиконання наказу в умовах воєнного стану), призначив 5 років ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Засудженому зобов’язали періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Його звільнили з-під варти в залі суду.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

