В Киеве на Окружной дороге произошло серьезное ДТП с опрокидыванием автомобиля: фото и видео

Усложнено движение транспорта в направлении Жулянского путепровода.

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На Окружной дороге в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

В связи с аварией затруднено движение транспорта в направлении Жулянского путепровода.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

На обнародованном патрульным фото видно, что один из автомобилей перевернулся на бок.

Очевидцы также публикуют видеоклипы с места ДТП в сети.

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