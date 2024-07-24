В Киевской области из-за замыкания солнечных батарей произошел пожар: погибла 95-летняя женщина

Пожар произошел в селе Новоселки.

В селе Новоселки в Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате пожара погибла 95-летняя женщина, еще две женщины получили ожоги тела I-II степени.

Как сообщила полиция Киевской области, причиной возгорания могло стать замыкание солнечных батарей. Окончательные выводы впоследствии в полицию предоставят работники ГСЧС.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель человека, следователи Вышгородского управления полиции начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

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