Еврокомиссия начала диалог с Арменией о либерализации визового режима

Диалог будет включать такие вопросы, как надежность документов для путешествий, управление границами, миграция и убежище, общественный порядок и тому подобное.

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Еврокомиссия объявила о начале диалога с Арменией по либерализации визового режима, продолжая решение министров иностранных дел стран ЕС.

«В продолжение решения Совета по иностранным делам, Еврокомиссия запускает с Арменией диалог по либерализации визового режима. Этот процесс поможет Армении достичь долгосрочной цели - безвизового режима с ЕС», - говорится в коммюнике пресс-службы Еврокомиссии.

Диалог будет охватывать реформы в важных сферах, таких как надежность документов для путешествий, управление границами, миграция и убежище, общественный порядок, международные отношения и фундаментальные права. Еврокомиссия будет внимательно отслеживать прогресс в этих вопросах в тесном сотрудничестве с Европарламентом и Советом ЕС.

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