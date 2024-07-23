Єврокомісія розпочала діалог з Вірменією про лібералізацію візового режиму

Діалог включатиме такі питання, як надійність документів для подорожей, управління кордонами, міграція та притулок, громадський порядок тощо.

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Єврокомісія оголосила про початок діалогу з Вірменією щодо лібералізації візового режиму, продовжуючи рішення міністрів закордонних справ країн ЄС.

«У продовження рішення Ради із закордонних справ, Єврокомісія запускає з Вірменією діалог щодо лібералізації візового режиму. Цей процес допоможе Вірменії досягти довгострокової мети – безвізового режиму з ЄС», – йдеться у комюніке пресслужби Єврокомісії.

Діалог охоплюватиме реформи у важливих сферах, таких як надійність документів для подорожей, управління кордонами, міграція та притулок, громадський порядок, міжнародні відносини та фундаментальні права. Єврокомісія буде уважно відстежувати прогрес у цих питаннях у тісній співпраці з Європарламентом і Радою ЄС.

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