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Які є підстави для звільнення з військової служби: роз’яснення ТЦК

10:00, 24 липня 2024
Військовослужбовці під час дії воєнного стану можуть звільнитися з військової служби за віком, станом здоров’я та з інших причин.
Які є підстави для звільнення з військової служби: роз’яснення ТЦК
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Донецький обласний ТЦК та СП нагадав підстави для звільнення з військової служби.

Згідно з нормами Закону «Про військовий обов’язок та військову службу», військовослужбовці під час дії воєнного стану можуть звільнитися:

— за віком — досягнувши граничного віку, який становить 60 років. А для осіб вищого офіцерського складу — 65 років. Однак військовослужбовець може продовжити свою службу максимально на п'ять років, якщо має високу мотивацію, досвід і відповідний висновок ВЛК;

— за станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби;

— за наявності інвалідності;

— у зв’язку з набранням чинності обвинувального вироку суду, яким призначено як покарання позбавлення або обмеження волі;

— у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не побажали продовжити службу);

– у зв’язку зі скороченням штатів або організаційними заходами, якщо неможливо використовувати їх на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

– у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;

— через сімейні обставини або з інших поважних причин:

— військовослужбовці-жінки — через вагітність;

— військовослужбовці-жінки — щоб доглядати за дитиною, поки їй виповнитися три роки, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але щойно до досягнення нею шести років;

— дружина — якщо обоє з подружжя проходять військову службу й мають дитину (дітей) віком до 18 років;

– на утриманні військовослужбовця перебує троє і більше дітей віком до 18 років;

— військовослужбовець має дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також якщо особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду;

— військовослужбовці є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями дітей чи дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування віком до 18 років;

— військовослужбовець виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;

— військовослужбовець утримує повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи;

— військовослужбовець виховує дитину з тяжкими перинатальними ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня. А також дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, що підтверджує документ, виданим лікарсько-консультативною комісією, але якій не встановлено інвалідність — лише якщо такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати.

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