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На Київщині через замикання сонячних батарей сталася пожежа: загинула 95-річна жінка

07:54, 24 липня 2024
Пожежа сталася в селі Новосілки.
На Київщині через замикання сонячних батарей сталася пожежа: загинула 95-річна жінка
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В селі Новосілки на Київщині сталася пожежа у приватному житловому будинку. У результаті пожежі загинула 95-річна жінка, ще дві жінки отримали опіки тіла I-II ступеню.

Як повідомила поліція Київської області, причиною загорання могло стати замикання сонячних батарей. Остаточні висновки, згодом, до поліції нададуть працівники ДСНС.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини, слідчі Вишгородського управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

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