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В Днепре заблокировали канал нелегальной продажи оружия и боеприпасов, фото

12:27, 28 июля 2024
Жители Днепра организовали канал подпольного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории города.
В Днепре заблокировали канал нелегальной продажи оружия и боеприпасов, фото
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В Днепре правоохранители блокировали канал нелегальной продажи оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

В частности, доложено о подозрении двум местным жителям в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, жители Днепра наладили канал подпольного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории города.

Указывается, что мужчины хранили «товар» в собственных домах. Подыскивали потенциальных покупателей через знакомых и реализовывали оружие при личных встречах. Оплату принимали наличными.

В ходе документирования их деятельности правоохранители провели две оперативные закупки. Во время них приобретено четыре автомата АК-74, пулемет, патроны на 300 тыс. грн.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли целый арсенал: 130 корпусов ручных гранат с запалами, пороховые заряды, ручные гранатометы и выстрелы к ним, винтовки, автоматы, ружья, револьверы, пистолет, магазины для оружия с набоями разного калибра, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, более 160 тыс. гривен наличными.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также назначен ряд необходимых экспертиз, устанавливаются пути поступления оружия и причастность к преступлению других лиц.

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