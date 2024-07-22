Если осужденный заявляет, что он не владеет языком судопроизводства, суд должен должным образом проверить потребность в привлечении переводчика – Верховный Суд

Возможность обвиняемого в суде общаться на родном языке, получать копии судебных решений в переводе на родной язык или на другой, которым он владеет, а также пользоваться услугами переводчика являются одними из составляющих в реализации им своих прав на защиту и рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом.

В ситуации, когда осужденный заявляет, что он не владеет языком судопроизводства, суд должен надлежащим образом проверить потребности осужденного в необходимости привлечения переводчика. Каждый случай отказа в привлечении переводчика должен быть должным образом обоснован. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 6 июня 2024 года по делу №522/1604/17.

Обстоятельства дела

Осужденный обратился в местный суд с заявлением о пересмотре приговора по нему по вновь открывшимся обстоятельствам. Местный суд заявление осужденного оставил без удовлетворения. Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что, несмотря на его ходатайство, судебные заседания в судах первой и апелляционной инстанций проводились на украинском языке, которым он не владеет. Также ему не были предоставлены копии судебных решений в переводе на родной русский язык, что снизило эффективность его защиты в суде.

Что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

КУС указывает, что возможность обвиняемого в суде общаться на родном языке, получать копии судебных решений в переводе на родной язык или другой, которым он владеет, а также пользоваться услугами переводчика, являются одними из составляющих в реализации им своих прав на защиту и рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом, гарантированных законом.

Однако при рассмотрении судом заявления осужденного о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам эти требования не были соблюдены.

Как усматривается из материалов производства, осужденные, которые обвинялись в совершении особо тяжкого преступления, являются гражданами рф и до их ареста по делу проживали на территории этого государства. Досудебное расследование и судебное разбирательство проводились на русском языке, приговор апелляционного суда по уголовному делу по обвинению осужденного также произведен на русском языке.

Один из осужденных неоднократно подавал в местный и апелляционный суды ходатайство об обеспечении перевода судебных решений на русский язык, поскольку не полностью понимает украинский язык. Свои объяснения при рассмотрении дела в судах давал на русском языке.

Вместе с тем, ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд должным образом не рассмотрели указанные ходатайства и никаких процессуальных решений по ним по делу не приняли, то есть не обеспечили осужденному, не владеющему украинским языком, возможности реализовать его право, предусмотренное п. 18 ч. 3 ст. 42 УПК.

Таким образом, при рассмотрении дела судами обеих инстанций не были соблюдены предписания ч. 3 ст. 29 УПК.

В своем решении по делу «Визгирда против Словении» ЕСПЧ сделал вывод о том, что языковая помощь на русском языке, которую получил Визгирда (литовец по национальности), обвиняемый в совершении преступления и признанный виновным в Словении, не позволила ему активно участвовать в уголовном процессе , поскольку власть никогда не проверяла насколько хорошо обвиняемый знает русский язык, поэтому суд не был справедливым в понимании положений ст. 6 Конвенции.

В своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что «при установлении потребности обвиняемого в переводе, вопрос его лингвистических навыков является основным… Сам факт базового владения обвиняемым языком производства или… третьим языком, на который осуществлялся перевод, не означает, что лицо может извлечь пользу из перевода язык, который он понимает достаточно хорошо, но недостаточно для того, чтобы в полном объеме реализовать свое право на защиту. Это вытекает из требования об уведомлении обвиняемого о том, в чем его обвиняют, на языке «который он понимает» и из требования о предоставлении помощи с переводом в объеме, который позволил бы обвиняемому следить за ходом дела против него и защищаться».

Автор: Наталя Мамченко

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