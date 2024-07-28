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У Дніпрі заблокували канал нелегального продажу зброї та боєприпасів, фото

12:27, 28 липня 2024
Мешканці Дніпра налагодили канал підпільного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста.
У Дніпрі заблокували канал нелегального продажу зброї та боєприпасів, фото
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У Дніпрі правоохоронці блокували канал нелегального продажу зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, мешканці м. Дніпра налагодили канал підпільного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста.

Вказується, що чоловіки зберігали «товар» у власних оселях. Підшукували потенційних покупців через знайомих та реалізовували зброю при особистих зустрічах. Оплату приймали готівкою.

У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели дві оперативні закупки. Під час них придбано чотири автомати АК-74, кулемет, набої на 300 тис грн.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних правоохоронці вилучили цілий арсенал: 130 корпусів ручних гранат із запалами, порохові заряди, ручні гранатомети та постріли до них, гвинтівки, автомати, рушниці, револьвери, пістолет, магазини до зброї з набоями, майже 40 тис патронів різного калібру, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, понад 160 тис гривень готівкою.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також призначено низку необхідних експертиз, встановлюються шляхи надходження зброї та причетність до злочину інших осіб.

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