Камала Гарріс офіційно заявила, що балотуватиметься на посаду президента США: передвиборче відео

Камала Гарріс акцентує увагу «свободі» та критикує юридичні проблеми Дональда Трампа.

Фото з відкритих джерел

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила про свою участь у президентських виборах 2024 року. Заяву вона зробила в четвер, 25 липня, супроводивши її першим відео своєї передвиборчої кампанії.

«Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів», — написала вона у своєму дописі.

Передвиборче відео Гарріс зосереджене на темі «свободи» та містить критику юридичних проблем її опонента, колишнього президента Дональда Трампа. У відео використано його фотографію.

«На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті», — каже Гарріс у відео, коли на екрані з'являються зображення Трампа та його можливого віцепрезидента Джей Ді Венса. «Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу», — зазначається у відео.

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