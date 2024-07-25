Вчені встановили, що доба стає довшою через уповільнення Землі

Планета сповільнюється, і звична доба може вийти за 24 години.

Вчені встановили, що зміна клімату протягом останніх десятиліть почала суттєво впливати на тривалість астрономічної доби.

Тож тепер став відомий ще один наслідок глобального потепління — доба стає дедалі довшою через уповільнення Землі.

Про це йдеться в дослідженні п'ятьох вчених із Цюрихського інституту геодезії та фотограмметрії, Каліфорнійського технологічного інституту, Університету Альберти (Канада) і Центру штучного інтелекту (Цюрих, Швейцарія), опублікованому в журналі PNAS.

Танення крижаних щитів і глобальних льодовиків призводить до підвищення рівня моря, а також перенесення маси від полюса до екватора, що збільшує сплюснутість Землі і призводить до збільшення тривалості дня, ідеться в дослідженні. Науковці зазначають, що нинішні темпи зростання вищі, ніж у ХХ столітті. За сценаріїв із високими викидами темпи збільшення тривалості дня, спричинені кліматом, і далі зростатимуть і можуть сягнути темпів, які вдвічі більші, ніж зараз.

За даними науковців, перенесення маси від полюса до екватора внаслідок зміни клімату за останні два десятиліття було безпрецедентним порівняно з попередніми 100 роками. Зазначається, що стале зростання рівня моря в ХХ столітті і прискорення його тенденції після 2000 року пов'язані з потеплінням клімату від початку промислової революції, яка відбувалася у XVIII–XIX століттях. До 1800 року рівень моря коливався з періодом кілька сотень років, без чіткої тенденції.

За розрахунками вчених, до початку XXI століття вплив змін клімату став порівнянним з основним чинником подовження доби – місячними припливами. Якщо викиди парникових газів і далі зростатимуть, цей чинник може вийти на перше місце за важливістю. Людина не відчує цього ефекту (науковці наводять розрахунки, де подовження доби вимірюють у мілісекундах), але може вплинути на роботу супутникової навігації й багатьох інших комп'ютерних систем.

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