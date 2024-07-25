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Вчені встановили, що доба стає довшою через уповільнення Землі

22:36, 25 липня 2024
Планета сповільнюється, і звична доба може вийти за 24 години.
Вчені встановили, що доба стає довшою через уповільнення Землі
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Вчені встановили, що зміна клімату протягом останніх десятиліть почала суттєво впливати на тривалість астрономічної доби.

Тож тепер став відомий ще один наслідок глобального потепління — доба стає дедалі довшою через уповільнення Землі.

Про це йдеться в дослідженні п'ятьох вчених із Цюрихського інституту геодезії та фотограмметрії, Каліфорнійського технологічного інституту, Університету Альберти (Канада) і Центру штучного інтелекту (Цюрих, Швейцарія), опублікованому в журналі PNAS.

Танення крижаних щитів і глобальних льодовиків призводить до підвищення рівня моря, а також перенесення маси від полюса до екватора, що збільшує сплюснутість Землі і призводить до збільшення тривалості дня, ідеться в дослідженні. Науковці зазначають, що нинішні темпи зростання вищі, ніж у ХХ столітті. За сценаріїв із високими викидами темпи збільшення тривалості дня, спричинені кліматом, і далі зростатимуть і можуть сягнути темпів, які вдвічі більші, ніж зараз.

За даними науковців, перенесення маси від полюса до екватора внаслідок зміни клімату за останні два десятиліття було безпрецедентним порівняно з попередніми 100 роками. Зазначається, що стале зростання рівня моря в ХХ столітті і прискорення його тенденції після 2000 року пов'язані з потеплінням клімату від початку промислової революції, яка відбувалася у XVIII–XIX століттях. До 1800 року рівень моря коливався з періодом кілька сотень років, без чіткої тенденції.

За розрахунками вчених, до початку XXI століття вплив змін клімату став порівнянним з основним чинником подовження доби – місячними припливами. Якщо викиди парникових газів і далі зростатимуть, цей чинник може вийти на перше місце за важливістю. Людина не відчує цього ефекту (науковці наводять розрахунки, де подовження доби вимірюють у мілісекундах), але може вплинути на роботу супутникової навігації й багатьох інших комп'ютерних систем.

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