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Ученые установили, что сутки становятся длиннее из-за замедления Земли

22:36, 25 июля 2024
Планета замедляется, и привычные сутки могут выйти за пределы 24 часов.
Ученые установили, что сутки становятся длиннее из-за замедления Земли
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Ученые установили, что изменение климата в последние десятилетия начало существенно влиять на продолжительность астрономических суток.

Теперь стало известно еще одно последствие глобального потепления — сутки становятся все длиннее из-за замедления Земли.

Об этом говорится в исследовании пятерых ученых из Цюрихского института геодезии и фотограммметрии, Калифорнийского технологического института, Университета Альберты (Канада) и Центра искусственного интеллекта (Цюрих, Швейцария), опубликованном в журнале PNAS.

Таяние ледяных щитов и глобальных ледников приводит к повышению уровня моря, а также переносу массы от полюса к экватору, что увеличивает сплюснутость Земли и приводит к увеличению продолжительности дня, говорится в исследовании. Ученые отмечают, что нынешние темпы роста выше, чем в ХХ веке. По сценариям с высокими выбросами темпы увеличения продолжительности дня, вызванные климатом, и дальше будут расти и могут достичь темпов, которые вдвое больше, чем сейчас.

По данным ученых, перенос массы от полюса к экватору в результате изменения климата за последние два десятилетия был беспрецедентным по сравнению с предыдущими 100 годами. Отмечают, что устойчивый рост уровня моря в ХХ веке и ускорение его тенденции после 2000 года связаны с потеплением климата с начала промышленной революции, происходившей в XVIII-XIX веках. До 1800 года уровень моря колебался с периодом в несколько сотен лет, без четкой тенденции.

По расчетам ученых, к началу XXI века влияние конфигураций климата стало сопоставимым с главным фактором удлинения суток – лунными приливами. Если выбросы парниковых газов и дальше будут расти, этот фактор может выйти на первое место по важности. Человек не почувствует этого эффекта (ученые приводят расчеты, где продление суток измеряют в миллисекундах), но может повлиять на работу спутниковой навигации и многих других компьютерных систем.

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