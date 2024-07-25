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САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю налоговой на Харьковщине

16:01, 25 июля 2024
В НАБУ заявили, что собрали достаточно доказательств причастности экс-руководителя к преступлению и сообщили ему о подозрении.
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю налоговой на Харьковщине
Источник фото: НАБУ и САП
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По делу о получении $55 тысяч неправомерной выгоды должностными лицами налоговой из Харьковщины сообщили новое подозрение. Как пишут в Специализированной антикоррупционной прокуратура, ее объявили бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как сообщают в САП, в рамках досудебного расследования было установлено, что должностное лицо налоговой службы подстрекало представителя частного общества предоставить неправомерную выгоду за содействие в принятии решения об исключении общества из перечня плательщиков, отвечающих критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого общества.

«55 тыс. долларов США назначались начальнику одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области и руководителю харьковской налоговой», - отмечают в САП.

В указанном производстве о подозрении сообщено пяти лицам:

  • бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области;
  • начальнице отдела ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины);
  • начальнику управления ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 368 УК Украины);
  • работнице отдела и предпринимателю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

На сегодняшний день в отношении начальницы отдела ГУ ГНС в Харьковской области вынесен обвинительный приговор.

Следствие продолжается.

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