САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю налоговой на Харьковщине

По делу о получении $55 тысяч неправомерной выгоды должностными лицами налоговой из Харьковщины сообщили новое подозрение. Как пишут в Специализированной антикоррупционной прокуратура, ее объявили бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Как сообщают в САП, в рамках досудебного расследования было установлено, что должностное лицо налоговой службы подстрекало представителя частного общества предоставить неправомерную выгоду за содействие в принятии решения об исключении общества из перечня плательщиков, отвечающих критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого общества.
«55 тыс. долларов США назначались начальнику одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области и руководителю харьковской налоговой», - отмечают в САП.
В указанном производстве о подозрении сообщено пяти лицам:
На сегодняшний день в отношении начальницы отдела ГУ ГНС в Харьковской области вынесен обвинительный приговор.
Следствие продолжается.
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