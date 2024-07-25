Ушел из жизни судья Апелляционного суда Донецкой области в отставке Анатолий Самойленко

Ушел в вечность Анатолий Самойленко, занимавший должность судьи Апелляционного суда Донецкой области.

В четверг, 25 июля 2024 года, перестало биться сердце судьи Апелляционного суда Донецкой области в отставке – Самойленко Анатолия Ивановича. Об этом сообщили в коллективе Донецкого апелляционного суда.

Анатолий Иванович родился 25 мая 1955 года. В 1984 году был избран народным судьей Добропольского городского суда Донецкой области. С 1985 по 1987 годы был судьей Добропольского горрайонного суда Донецкой области. В дальнейшем с 1987 по 2016 годы работал судьей Апелляционного суда Донецкой области.

В 2019 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

«За время работы на должности судьи Апелляционного суда Донецкой области зарекомендовал себя квалифицированным, принципиальным судьей, добросовестно относился к исполнению своих служебных обязанностей, пользовался авторитетом в коллективе, – сообщили в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия Ивановича.