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Пішов з життя суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці Анатолій Самойленко

15:55, 25 липня 2024
Відійшов у вічність Анатолій Самойленко, який обіймав посаду судді Апеляційного суду Донецької області.
Пішов з життя суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці Анатолій Самойленко
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У четвер, 25 липня 2024 року, перестало битися серце судді Апеляційного суду Донецької області у відставці – Самойленка Анатолія Івановича. Про це повідомили у колективі Донецького апеляційного суду.

Анатолій Іванович народився 25 травня 1955 року. У 1984 році був обраний народним суддею Добропільського міського суду Донецької області. З 1985 до 1987 роки був суддею Добропільського міськрайонного суду Донецької області. У подальшому з 1987 до 2016 роки працював суддею Апеляційного суду Донецької області.

У 2019 році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

«За час роботи на посаді судді Апеляційного суду Донецької області зарекомендував себе кваліфікованим, принциповим суддею, сумлінно ставився до виконання своїх службових обов’язків, користувався авторитетом у колективі, - повідомили у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Анатолія Івановича.

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