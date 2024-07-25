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Як повернути помилково сплачений ЄСВ через електронний кабінет

22:18, 25 липня 2024
Заяву можна подати в електронному кабінеті платника через «Листування з ДПС».
Як повернути помилково сплачений ЄСВ через електронний кабінет
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У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, як повернути помилково сплачений єдиний внесок.

Повернення помилково/зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ.

Зразок заяви міститься у додатку 1 Наказу Мінфіну від 23.07.2021 №417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.09.2021 за №1185/36807).

Зазначається, що:

  • на кожну платіжну інструкцію оформлюється окрема заява, до якої додається копія платіжної інструкції про сплату;
  • на платіжній інструкції необхідно написати «згідно з оригіналом», дата, підпис, ПІБ керівника або підприємця, печатка за наявності (для юридичних осіб);
  • на заяві обов’язково зазначається: підпис, ПІБ та печатка за наявності (для юридичних осіб);
  • у заяві заповнюються всі пункти.

Заяву можна подати в електронному кабінеті платника через «Листування з ДПС» (заяву та платіжний документ сканують одним файлом у форматі pdf). 

Раніше ми писали, коли податкова відмовляє в укладенні договору про добровільну сплату ЄСВ.

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