Як повернути помилково сплачений ЄСВ через електронний кабінет

Заяву можна подати в електронному кабінеті платника через «Листування з ДПС».

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У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, як повернути помилково сплачений єдиний внесок.

Повернення помилково/зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ.

Зразок заяви міститься у додатку 1 Наказу Мінфіну від 23.07.2021 №417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.09.2021 за №1185/36807).

Зазначається, що:

на кожну платіжну інструкцію оформлюється окрема заява, до якої додається копія платіжної інструкції про сплату;

на платіжній інструкції необхідно написати «згідно з оригіналом», дата, підпис, ПІБ керівника або підприємця, печатка за наявності (для юридичних осіб);

на заяві обов’язково зазначається: підпис, ПІБ та печатка за наявності (для юридичних осіб);

у заяві заповнюються всі пункти.

Заяву можна подати в електронному кабінеті платника через «Листування з ДПС» (заяву та платіжний документ сканують одним файлом у форматі pdf).

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