Як повернути помилково сплачений ЄСВ через електронний кабінет

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, як повернути помилково сплачений єдиний внесок.
Повернення помилково/зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ.
Зразок заяви міститься у додатку 1 Наказу Мінфіну від 23.07.2021 №417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.09.2021 за №1185/36807).
Зазначається, що:
Заяву можна подати в електронному кабінеті платника через «Листування з ДПС» (заяву та платіжний документ сканують одним файлом у форматі pdf).
Раніше ми писали, коли податкова відмовляє в укладенні договору про добровільну сплату ЄСВ.
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