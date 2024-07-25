Как вернуть ошибочно уплаченный ЕСВ через электронный кабинет

Заявление можно подать в электронном кабинете плательщика через «Переписку с ДПС».

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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченный единый взнос.

Возврат ошибочно/лишне уплаченных средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование осуществляется на основании заявления плательщика и осуществляется только в пределах счетов ЕСВ.

Образец заявления содержится в приложении 1 Приказа Минфина от 23.07.2021 №417 «Об утверждении Порядка зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств» (зарегистрированный в Министерстве юстиции9). 2021, №1185/36807).

Отмечается, что:

на каждую платежную инструкцию оформляется отдельное заявление, к которому прилагается копия платежной инструкции об уплате;

на платежной инструкции необходимо написать «согласно оригиналу», дата, подпись, ФИО руководителя или предпринимателя, печать при наличии (для юридических лиц);

на заявлении обязательно указывается: подпись, ФИО и печать при наличии (для юридических лиц);

в заявлении заполняются все пункты.

Заявление можно подать в электронном кабинете плательщика через «Переписку с ДПС» (заявление и платежный документ сканируется одним файлом в формате pdf).

Раньше мы писали, когда налоговая отказывает в заключении договора о добровольной уплате ЕСВ.

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