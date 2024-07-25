6 тысяч долларов с человека за помощь в выезде в Молдову: задержан житель Одессы

40-летний подозреваемый согласился провезти 10 военнообязанных в направлении пограничной зоны, расположенной вблизи населенных пунктов Одесской области.

Задержан житель Одессы, который способствовал военнообязанным в выезде за границу во время военного положения. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Одессы в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 40-летний подозреваемый согласился провезти 10 военнообязанных в направлении пограничной зоны, расположенной вблизи населенных пунктов Одесской области. «Там он должен был передать их «проводникам», которые будут осуществлять непосредственную переправку мужчин вне пунктов пограничного контроля через государственную границу Украины на территорию Республики Молдова», — отметили в прокуратуре.

Стоимость незаконной услуги составила 6 тысяч долларов с каждого человека.

Во время путешествия к месту непосредственной незаконной переправки злоумышленник принимал меры конспирации, информировал лиц, желающих пересечь государственную границу Украины незаконным образом об обстоятельствах такого пересечения, моменте передачи денежных средств, их поведении в случае действий правоохранительных органов на территории Украины.

Правоохранители задержали желающих покинуть Украину в приграничной зоне в Одесской области.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.