Практика судів
  1. В Україні

6 тисяч доларів з особи за допомогу у виїзді до Молдови: затримано мешканця Одеси

22:00, 25 липня 2024
40-річний підозрюваний погодився провезти 10 військовозобов’язаних у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів Одеської області.
6 тисяч доларів з особи за допомогу у виїзді до Молдови: затримано мешканця Одеси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Затримано мешканця Одеси, який сприяв військовозобов’язаним у виїзді за кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Одеси у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 40-річний підозрюваний погодився провезти 10 військовозобов’язаних у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів Одеської області. «Там він мав передати їх «провідникам», які будуть здійснювати безпосереднє переправлення чоловіків поза пунктами прикордонного контролю, через державний кордон України на територію Республіки Молдова», — зазначили у прокуратурі.

Вартість незаконної послуги становила 6 тисяч доларів з кожної особи.

Під час подорожі до місця безпосереднього незаконного переправлення, зловмисник вживав заходів конспірації, інформував осіб, які бажають перетнути державний кордон України у незаконний спосіб про обставини такого перетину, момент передачі грошових коштів, їхню поведінку в разі дій правоохоронних органів на території України.

Правоохоронці затримали бажаючих покинути Україну у прикордонній зоні в Одеській області.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему

Народні депутати, незважаючи на позицію Міноборони і Генштабу, збираються прибрати із законодавства можливість мобілізації хлопців до 25 років.

Валентина Сімоненко зберегла статус судді у відставці: СБУ не знайшла доказів набуття громадянства РФ

Вища рада правосуддя відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

Безспірне право на відстрочку не звільняє чоловіка від проходження ВЛК при оновленні даних – позиція суду

Чоловік зазначав, що у ТЦК відмовили у наданні відстрочки і вимагали пройти ВЛК, хоча він мав на відстрочку безспірне право, адже на війні загинув його рідний брат – що вирішив суд.

ТЦК не може «заднім числом» штрафувати чоловіків, які оновили дані, за непостановку на військовий облік у попередні роки

Рішення судів свідчать, що ТЦК не може штрафувати чоловіків, які приходили до ТЦК оновлювати дані, за непостановку на військовий облік «заднім числом».

Відповідальний за «цифрову нормативку» в Міноборони пояснив, коли розсекретять постанову Кабміну про Резерв+

Керівник директорату Міноборони Артем Романюков підтвердив, що постанову про Резерв+ засекретили і пообіцяв, що її колись зроблять публічною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва