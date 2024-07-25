6 тисяч доларів з особи за допомогу у виїзді до Молдови: затримано мешканця Одеси

40-річний підозрюваний погодився провезти 10 військовозобов’язаних у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів Одеської області.

Затримано мешканця Одеси, який сприяв військовозобов’язаним у виїзді за кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Одеси у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 40-річний підозрюваний погодився провезти 10 військовозобов’язаних у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів Одеської області. «Там він мав передати їх «провідникам», які будуть здійснювати безпосереднє переправлення чоловіків поза пунктами прикордонного контролю, через державний кордон України на територію Республіки Молдова», — зазначили у прокуратурі.

Вартість незаконної послуги становила 6 тисяч доларів з кожної особи.

Під час подорожі до місця безпосереднього незаконного переправлення, зловмисник вживав заходів конспірації, інформував осіб, які бажають перетнути державний кордон України у незаконний спосіб про обставини такого перетину, момент передачі грошових коштів, їхню поведінку в разі дій правоохоронних органів на території України.

Правоохоронці затримали бажаючих покинути Україну у прикордонній зоні в Одеській області.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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