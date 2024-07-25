Бесспорное право на отсрочку не освобождает мужчину от прохождения ВЛК при обновлении данных – позиция суда

Мужчина отмечал, что в ТЦК отказали в предоставлении отсрочки и требовали пройти ВЛК, хотя у него было на отсрочку бесспорное право, ведь на войне погиб его родной брат – что решил суд.

Источник фото: Вінниця.інфо

Имеющееся бесспорное право на освобождение от военной службы во время мобилизации на основании гибели родного брата на войне не освобождает от обязанности обновить персональные данные в ТЦК и пройти ВЛК для определения степени пригодности к службе. Об этом заявил Одесский окружной административный суд в решении от 21 июня 2024 года по делу №420/13862/24.

Данная позиция интересна тем, что в правительстве заявляли об отсутствии необходимости проходить ВЛК для тех, кто, например, забронирован. И в целом, что обновление военно-учетных данных и прохождение ВЛК – это две разные процедуры.

Так, в Минобороны официально разъяснили, что при обновлении данных не нужно проходить ВЛК.

Обстоятельства дела

Истец просил суд признать противоправными действия ТЦК в форме устного отказа в предоставлении отсрочки при его личном обращении в ТЦК, а также письменного отказа. Указывал, что имеет право на отсрочку на основании ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с гибелью родного брата во время войны, в 2023 году.

Также он просил суд обязать ТЦК предоставить отсрочку в связи с гибелью его родного брата и внести соответствующие сведения об отсрочке в Единый электронный реестр военнообязанных «Оберег».

Доказательством личного обращения в ТЦК является лист-список документов, предоставляемых для получения военно-учетных документов. При этом ему устно было сообщено о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По просьбе рассмотреть поданное заявление об отсрочке от мобилизации или хотя бы вернуть копию этого заявления с отметкой о его регистрации, истцу было устно отказано.

По следующей просьбе истца вернуть военно-учетный документ с отметкой об отсрочке или предоставить письменный ответ на заявление, истцу было устно отказано со ссылкой на необходимость прохождения ВЛК. В дальнейшем на адвокатские запросы ответчик сообщил о необходимости прибытия в РТЦК лично.

В результате не были возвращены ни военный билет, ни копия заявления о предоставлении отсрочки, и в устном порядке уведомлено (сказано), что ни заметка о регистрации заявления, ни запись в военном билете истцу сделана не будет.

Обстоятельства гибели брата истца подтверждаются документами, в том числе справкой о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи и военной агрессией российской федерации против Украины, извлечением из протокола заседания 18 Региональной военно-врачебной комиссии об установлении причинной связи заболеваний, ранений, контузий, травм и увечий, справкой о причине смерти брата истца от 11.02.2023 года.

В марте 2024 года ТЦК ответило истцу, что указанное заявление об отсрочке не подлежит удовлетворению и реализации без личного прибытия в ТЦК для прохождения обязательного медицинского осмотра с целью определения степени пригодности к военной службе с последующим рассмотрением вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации.

Что решил суд

Суд считает, что ссылка истца на лист-список документов для получения военно-учетных документов не является надлежащим доказательством, подтверждающим подачу заявления и документов об отсрочке, поскольку вообще этот лист не является документом и никоим образом не ассоциируется с истцом.

При этом суд отмечает, что даже при условии и получения такого листка это не освобождает истца от обязанности личного прибытия и уведомления РТЦК об изменении персональных данных и предоставлении документов, в том числе и подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации.

Суд отмечает, что решение об отказе в предоставлении отсрочки истцу вообще ответчиком не принималось, а выводы, что такой отказ изложен в письменном ответе от 28.03.2024 г. ошибочны, поскольку содержательный анализ этого письма не свидетельствует о таком решении, а наоборот истцу предложено (далее на языке оригинала): «прибыть для решения вопросов, поднятых в заявлении и уточнения военно-учетных данных».

Истец также утверждает, что он передал уполномоченному лицу РТЦК военно-учетный документ, но никаких доказательств этого суда не предоставил. Ссылка на письмо ответчика с предложением забрать этот документ у оставшегося лица не является признанием его получения.

Суд отклоняет также ссылку истца на то, что ему уведомлено о необходимости прохождения ВЛК, против чего он возражает.

Так, по мнению суда необходимость прохождения или не прохождения ВЛК это дискреционные полномочия ТЦК, которые четко определены законом и не могут определяться желанием или его отсутствием у призывника, военнообязанного или резервиста лица. Суд считает, что это не является нарушением прав гражданина в любом случае, поскольку это обязанность военнообязанного, а потому он не наделен правом выбора проходить или не проходить ВЛК.

Суд отмечает, что имеющееся бесспорное право у истца на освобождение от военной службы во время мобилизации не освобождает его от обновления своих персональных данных по месту военного учета, которыми являются среди прочего и медицинское обследование.

Следовательно, суд отказал мужчине в удовлетворении исковых требований.

Автор: Наталя Мамченко

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