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САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику податкової на Харківщині

16:01, 25 липня 2024
У НАБУ заявили, що зібрали достатньо доказів причетності екскерівника до злочину та повідомили йому про підозру.
САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику податкової на Харківщині
Джерело фото: НАБУ та САП
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У справі щодо одержання $55 тисяч неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини повідомили нову підозру. Як пишуть у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, її оголосили колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як повідомляють у САП, у межах досудового розслідування було встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

«55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області та керівнику харківської податкової», - зазначають у САП.

Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомлено п’яти особам:

  • колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області;
  • начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України);
  • начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України);
  • працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

На сьогодні щодо начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області винесено обвинувальний вирок.

Слідство триває.

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