САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику податкової на Харківщині

У НАБУ заявили, що зібрали достатньо доказів причетності екскерівника до злочину та повідомили йому про підозру.

Джерело фото: НАБУ та САП

У справі щодо одержання $55 тисяч неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини повідомили нову підозру. Як пишуть у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, її оголосили колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як повідомляють у САП, у межах досудового розслідування було встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

«55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області та керівнику харківської податкової», - зазначають у САП.

Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомлено п’яти особам:

колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області;

начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України);

начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України);

працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

На сьогодні щодо начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області винесено обвинувальний вирок.

Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.