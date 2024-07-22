Зарахувати строк перебування у СІЗО можна лише в межах того самого кримінального провадження, у якому було застосовано попереднє ув’язнення – Верховний Суд

Час перебування у слідчому ізоляторі чи іншому місці попереднього ув’язнення може бути зараховано лише в межах того самого кримінального провадження, у якому до особи було застосовано попереднє ув’язнення.

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Строк перебування особи у слідчому ізоляторі чи іншому місці попереднього ув’язнення може бути зараховано лише в межах того самого кримінального провадження, у якому до особи було застосовано попереднє ув’язнення. На це вказав Верховний Суд у постанові від 4 червня 2024 року по справі №523/11745/22.

Обставини справи

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 4 ст. 186 КК до позбавлення волі на строк 7 років.

На підставі статей 71, 72 КК до цього покарання суд частково приєднав невідбуту частину покарання за вироком апеляційного суду від 16.02.2023 та визначив остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років 6 місяців з конфіскацією майна.

Зарахував в строк відбування покарання строк його попереднього ув’язнення з 29.06.2017 по 25.02.2020 з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Апеляційний суд змінив цей вирок, виключивши з нього посилання на зарахування обвинуваченому відбутої частини покарання за вироком апеляційного суду від 16.02.2023 з 29.06.2017 по 25.02.2020, коли він перебував під вартою у зв’язку із провадженням по цій справі.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що апеляційний суд, виключивши з вироку рішення про зарахування засудженому відбутої частини покарання за попереднім вироком, погіршив його становище, тому це рішення мало бути ухвалене у формі вироку.

Крім того, у мотивувальній частині ухвали апеляційний суд зазначив про необхідність скасування вироку, однак прийняв рішення про його зміну.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що апеляційний суд безпідставно не зарахував засудженому в строк покарання строк його попереднього ув’язнення відповідно до Закону №838-VIII від 26.11.2015.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Так, Касаційний кримінальний суд встановив, що у цьому кримінальному провадженні апеляційний суд, змінюючи вирок місцевого суду, не дотримався форми судового рішення, що є істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону.

ККС вказав, що не будь-який час перебування особи у слідчому ізоляторі чи іншому місці попереднього ув’язнення може бути зараховано відповідно до ч. 5 ст. 72 КК. Такий строк тримання може бути зараховано лише в межах того самого кримінального провадження, у якому до особи було застосовано попереднє ув’язнення.

Тому колегія суддів відхиляє доводи сторони захисту про необхідність зарахування засудженому в строк покарання строк його попереднього ув’язнення з 29.06.2017 по 25.02.2020, адже тримання під вартою у згаданий період до засудженого було застосовано в межах іншого кримінального провадження, за результатами розгляду якого постановлено обвинувальний вирок.

У цьому провадженні апеляційний суд усунув допущене судом першої інстанції неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, виключивши з вироку повторне зарахування строку попереднього ув’язнення у вказаний період.

Разом із тим, ККС погоджується з прокурором, що прийняте судом апеляційної інстанції рішення вплинуло на призначене засудженому покарання у виді позбавлення волі через збільшення його кінцевої тривалості, а тому погіршило його становище.

Водночас рішення апеляційного суду, яким виключається з резолютивної частини вироку місцевого суду рішення про застосування щодо особи положень ч. 5 ст. 72 КК, повинно ухвалюватися судом апеляційної інстанції у формі вироку.

Автор: Наталя Мамченко

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