Засчитать срок пребывания в СИЗО можно только в пределах того же уголовного производства, в котором было применено предварительное заключение – Верховный Суд

Время пребывания в следственном изоляторе или другом месте предварительного заключения может быть зачислено только в пределах того же уголовного производства, в котором к лицу было применено предварительное заключение.

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Срок пребывания лица в следственном изоляторе или другом месте предварительного заключения может быть зачислен только в пределах того же уголовного производства, в котором к лицу было применено предварительное заключение. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 4 июня 2024 года по делу №523/11745/22.

Обстоятельства дела

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 4 ст. 186 УК до лишения свободы сроком на 7 лет.

На основании статей 71, 72 УК к наказанию суд частично присоединил неотбытую часть наказания по приговору апелляционного суда от 16.02.2023 и определил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с конфискацией имущества.

Зачислил в срок отбывания наказания срок его предварительного заключения с 29.06.2017 по 25.02.2020 в расчете на один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Апелляционный суд изменил этот приговор, исключив из него ссылку на зачисление обвиняемому отбытой части наказания по приговору апелляционного суда с 16.02.2023 с 29.06.2017 по 25.02.2020, когда он находился под стражей в связи с производством по данному делу.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд, исключив из приговора решение о зачислении осужденному отбытой части наказания по предыдущему приговору, ухудшил его положение, поэтому решение должно быть принято в форме приговора.

Кроме того, в мотивировочной части определения апелляционный суд отметил необходимость отмены приговора, однако принял решение о его изменении.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что апелляционный суд безосновательно не засчитал осужденному в срок наказания срок его предварительного заключения в соответствии с Законом №838-VIII от 26.11.2015.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Так, Кассационный уголовный суд установил, что в этом уголовном производстве апелляционный суд, изменяя приговор местного суда, не сдержал форму судебного решения, что является существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона.

КУС указал, что не любое время нахождения лица в следственном изоляторе или другом месте предварительного заключения может быть засчитано в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК. Такой срок содержания может быть отнесен только в пределах того же уголовного производства, в котором к лицу было применено предварительное заключение.

Поэтому коллегия судей отклоняет доводы стороны защиты о необходимости зачисления осужденному в срок наказания срока его предварительного заключения с 29.06.2017 по 25.02.2020, ведь содержание под стражей в указанный период к осужденному было применено в рамках другого уголовного производства, по результатам рассмотрения вынесен обвинительный приговор.

В производстве апелляционный суд устранил допущенное судом первой инстанции неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, исключив из приговора повторное зачисление срока предварительного заключения в указанный период.

Вместе с тем КУС соглашается с прокурором, что принятое судом апелляционной инстанции решение повлияло на назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы из-за увеличения его конечной продолжительности, а потому ухудшило его положение.

В то же время, решение апелляционного суда, которым исключается из резолютивной части приговора местного суда, решение о применении в отношении лица положений ч. 5 ст. 72 УК должно приниматься судом апелляционной инстанции в форме приговора.

Автор: Наталя Мамченко

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