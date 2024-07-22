Кадровый дефицит: в Минэкономики заявили, что Украине будет не хватать 4,5 млн работников

Украина нуждается в 4,5 млн. работников для роста экономики.

Фото: me.gov.ua

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что демографическая ситуация в стране и, в частности, наличие трудовых ресурсов, оказывает существенное влияние на экономику сегодня и будет влиять на динамику ее роста в будущем, передает пресс-служба ведомства.

Во время встречи с представителями МВФ Татьяна Бережная заявила, что из-за войны, выезда украинцев за границу и внутренней миграции в государстве существует кадровый дефицит, а также структурная безработица.

По ее словам, в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллионов работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.

«По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП к 2030 году на 7% нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно», - сказала Бережная.

В свою очередь первый замминистра Алексей Соболев отметил, что по итогам шести месяцев ВВП вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.

«Что касается прогнозных макропоказателей на 2025–2027 годы, то базовый сценарий, утвержденный недавно правительством, учитывает как факторы безопасности, так и другие факторы, часть которых вытекает из ситуации безопасности», - сказал Соболев.

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