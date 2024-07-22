Кадровий дефіцит: в Мінекономіки заявили, що Україні не вистачатиме 4,5 млн працівників

Україна потребує 4,5 млн працівників для росту економіки.

Фото: me.gov.ua

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила, що демографічна ситуація в країні і, зокрема, наявність трудових ресурсів, суттєво впливає на економіку сьогодні та впливатиме на динаміку її зростання у майбутньому, передає пресслужба відомства.

Під час зустрічі з представниками МВФ Тетяна Бережна заявила, що через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит, а також структурне безробіття.

За її словами, у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

«За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково», - сказала Бережна.

У свою чергу перший заступник міністра Олексій Соболев зазначив, що за підсумками шести місяців ВВП зросло на 4,1%, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3,5%.

«Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує, як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації», - сказав Соболев.

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