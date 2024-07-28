Українка намагалася вивезти до Чехії старовинну ікону, фото

Дерев'яна ікона «Пресвята Богородиця в червоному» знаходилася у багажнику автівки під речами.

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Українка намагалася вивезти до Чехії старовинну ікону «Пресвята Богородиця в червоному». Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, 28 липня вранці у пункті пропуску «Ужгород» військовослужбовці Чопського загону завадили спробі українки вивезти через державний кордон старовинну ікону. Відзначають, що вона може становити історичну або культурну цінність.

Під час огляду легкового автомобіля чеської реєстрації, яким на виїзд з України прямувала 50-річна черкащанка, правоохоронці знайшли предмет старовини.

Дерев'яна ікона «Пресвята Богородиця в червоному» розміром 30×21,7 см знаходилася у багажному відділенні під речами жінки.

«Наразі ікону вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Її художню та історичну цінність визначать експерти», – зазначають в ДПСУ.

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