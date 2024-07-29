В Киеве наказали пьяного пешехода, который на Крещатике перешел 8 полос проезжей части: видео

В столице привлекли к ответственности пешехода, который нарушил ПДД.

В Киеве на улице Крещатик наказали мужчину, который перешел восемь полос проезжей части в неустановленном для этого месте.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушителя. У него были явные признаки алкогольного опьянения.

«Поэтому мы провели с ним профилактическую беседу по поводу опасности таких действий и вынесли постановление по ч. 3 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами, находящимися в состоянии опьянения) КУоАП», - заявили в полиции.

В полиции напомнили, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

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