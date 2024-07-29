Суд наказал мужчину, который, несмотря на вынесенное ограничительное предписание, приходил к отцу и систематически обижал его

Мужчина систематически приходил к отцу выяснять отношения.

Хмельницкий горрайонный суд назначил наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы хмельничанину, не выполнившему запрет суда любым способом общаться со своим отцом, в том числе через переписку и телефонные разговоры, а также приближаться на расстояние ближе 500 метров к месту его проживание. Мужчине предъявлено обвинение в невыполнении ограничительного предписания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение о выдаче обидчику ограничительного предписания сроком шесть месяцев суд вынес в июне текущего года. Но уже через неделю после этого тот приходил в дом отца и общался с ним, а на замечания и требования покинуть двор не реагировал, находясь там до приезда сотрудников полиции. Следовательно, суду стало известно о том, что выяснять отношения с отцом сын приходил по меньшей мере шесть раз.

Предварительно, 25 января 2023 года, Хмельницкий горрайонный суд уже накладывал на хмельничанина шесть месяцев ареста за домашнее насилие, совершенное по отношению к отцу, и невыполнение ограничительного предписания (ст.126-1, ст. 390-1 УК Украины). Однако 6 февраля этого же года суд вынужден был в очередной раз наказать виновника за невыполнение ограничительного предписания, лишив его сроком на один год. Даже несмотря на это 16 июня прошлого года мужчина, который не переставал обижать собственного отца, был приговорен снова, ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы.

Избирая меру наказания на этот раз, суд учел то, что обвиняемый искренне раскаялся, что послужило смягчающим обстоятельством. Однако суд обратил внимание и на то, что мужчина характеризуется отрицательно, не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, состоит на превентивном учете по категории «Обидчик», был судим. Обстоятельствами, отягчающими наказание, стало совершение уголовного правонарушения в отношении престарелых и лица, с которым виновный находится в семейных отношениях.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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