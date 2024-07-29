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Суд покарав чоловіка, який, попри винесений обмежувальний припис, приходив до батька та систематично кривдив його

21:47, 29 липня 2024
Чоловік систематично приходив до батька з’ясовувати стосунки.
Суд покарав чоловіка, який, попри винесений обмежувальний припис, приходив до батька та систематично кривдив його
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Хмельницький міськрайонний суд призначив покарання у виді року і шести місяців позбавлення волі хмельничанину, який не виконав заборону суду в будь-який спосіб спілкуватися зі своїм батьком, у тому числі через листування та телефонні розмови, а також наближатися на відстань ближче 500 метрів до місця його проживання. Чоловікові пред’явлено обвинувачення у невиконанні обмежувального припису. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Рішення про видачу кривднику обмежувального припису строком на шість місяців суд виніс у червні поточного року. Та вже за тиждень після цього той приходив до  батькової оселі та спілкувався з ним, а на зауваження та вимоги покинути подвір’я не реагував, перебуваючи там до приїзду працівників поліції. Відтак суду стало відомо про те, що з’ясовувати стосунки із батьком син приходив щонайменше шість разів.

Попередньо, 25 січня 2023 року, Хмельницький міськрайонний суд уже накладав на хмельничанина шість місяців арешту за домашнє насильство, вчинене до батька, та невиконання обмежувального припису(ст.126-1, ст. 390- КК України). Однак 6 лютого цього ж року суд змушений був учергове покарати винуватця за  невиконання обмежувального припису, позбавивши його волі строком на один рік. Навіть попри це 16 червня минулого року чоловіка, який не переставав кривдити власного батька, засудили знову, призначивши йому покарання у виді одного року і восьми  місяців позбавлення волі.

Обираючи міру покарання цього разу, суд врахував те, що обвинувачений щиро розкаявся, що послужило пом’якшувальною обставиною. Однак суд звернув увагу й на те, що чоловік характеризується негативно, не працює, неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, перебуває на превентивному обліку за категорією «Кривдник», був судимий. Обставинами, які обтяжують покарання, стало вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку та особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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