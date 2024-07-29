Практика судів
  1. У світі

Біткойн піднявся у ціні після обіцянок Трампа перетворити США на «криптостолицю світу»

11:49, 29 липня 2024
Біткойн досягнув шеститижневого максимуму 29 липня, подорожчавши на 2,6%, і коштував 69 462 долари.
Біткойн піднявся у ціні після обіцянок Трампа перетворити США на «криптостолицю світу»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біткойн злетів у ціні після того, як кандидат у президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу». Про це повідомляє Bloomberg.

Так, біткойн досягнув шеститижневого максимуму 29 липня, подорожчавши на 2,6%, і коштував 69 462 долари. Менші токени, такі як Ether, Solana і Dogecoin, також зросли.

Зростання відбулося після того, як Трамп пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею планети і біткойн-наддержавою», якщо він повернеться в Білий дім після виборів у листопаді.

«Виступ Трампа на біткойн-заході в Нешвіллі закріпив криптовалюту «як ключовий інструмент передвиборчої торгівлі», - зазначив керівник дослідницького відділу Pepperstone Group Кріс Вестон.

Тим часом, очікується, що засідання Федеральної резервної системи США (ФРС), яке відбудеться цього тижня, закладе основу для початку циклу зниження ставок - перспектива, яка підняла настрій на ринках, додає видання.

Ціна біткойна зараз приблизно на $4 400 нижча за рекордну позначку в майже $74 000, досягнуту в березні. Цього року приплив коштів до спеціалізованих американських біржових фондів сприяв зростанню курсу токена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що відсутність працівника на роботі в період дії воєнного стану не може кваліфікуватися як прогул без поважної причини

Верховний Суд розглянув справу про те, чи можна звільнити за прогул працівника, який виїхав за кордон і працював дистанційно.

Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

Верховний Суд скасував рішення судів, оскільки обвинуваченій не було роз’яснено право на колегіальний розгляд

Недотримання вимоги про роз’яснення особі її права на розгляд кримінального провадження колегіальним складом суду є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону – позиція Верховного Суду.

Якщо особа зупинила право на заняття адвокатською діяльністю, на неї не поширюються особливості повідомлення про підозру адвокату – Верховний Суд

На особу, право якої на заняття адвокатською діяльністю припинено або зупинено відповідно до Закону про адвокатуру, не поширюються положення глави 37 КПК щодо особливого порядку кримінального провадження.

Для прийняття рішення про відмову в перетинанні державного кордону недостатньо лише самого посилання на норми законів – позиція суду

Адміністративний суд скасував відмову Прикордонної служби у виїзді водію вантажівки, вказавши, що несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим і відповідати критерію обґрунтованості.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області