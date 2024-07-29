Біткойн піднявся у ціні після обіцянок Трампа перетворити США на «криптостолицю світу»

Біткойн досягнув шеститижневого максимуму 29 липня, подорожчавши на 2,6%, і коштував 69 462 долари.

Біткойн злетів у ціні після того, як кандидат у президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу». Про це повідомляє Bloomberg.

Так, біткойн досягнув шеститижневого максимуму 29 липня, подорожчавши на 2,6%, і коштував 69 462 долари. Менші токени, такі як Ether, Solana і Dogecoin, також зросли.

Зростання відбулося після того, як Трамп пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею планети і біткойн-наддержавою», якщо він повернеться в Білий дім після виборів у листопаді.

«Виступ Трампа на біткойн-заході в Нешвіллі закріпив криптовалюту «як ключовий інструмент передвиборчої торгівлі», - зазначив керівник дослідницького відділу Pepperstone Group Кріс Вестон.

Тим часом, очікується, що засідання Федеральної резервної системи США (ФРС), яке відбудеться цього тижня, закладе основу для початку циклу зниження ставок - перспектива, яка підняла настрій на ринках, додає видання.

Ціна біткойна зараз приблизно на $4 400 нижча за рекордну позначку в майже $74 000, досягнуту в березні. Цього року приплив коштів до спеціалізованих американських біржових фондів сприяв зростанню курсу токена.

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