Практика судів
  1. В Україні

$5 000 за оформлення фіктивної довідки про інвалідність: викрили лікарку та її співмешканця

14:48, 29 липня 2024
Лікарка та її співмешканець отримали від громадянина неправомірну вигоду за сприяння в оформленні громадянину ІІ групи інвалідності.
$5 000 за оформлення фіктивної довідки про інвалідність: викрили лікарку та її співмешканця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозру жителям м. Черкаси за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, лікарка та її співмешканець, отримали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США за сприяння в оформленні громадянину ІІ групи інвалідності, що в свою чергу мало бути підставою для уникнення призову під час мобілізації шляхом отримання відстрочки від призову до лав ЗСУ.

Підозрюваних затримано під час одержання неправомірної вигоди. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді  позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВАКС та Вища рада правосуддя досі не мають ані грошей, ані приміщень для розміщення додаткових суддів та дисциплінарних інспекторів

Відсутність суддівської винагороди для нових суддів Антикорупційного суду, приміщень для ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів, ставлять під сумнів доцільність проведення вже оголошених конкурсів.

Джо Байден запропонує реформу Верховного Суду США після рішення щодо Дональда Трампа, бо воно «підриває довіру громадськості»

Президент Джо Байден збирається запропонувати конституційні поправки щодо Верховного Суду США через його рішення у справі імунітету Дональда Трампа від федерального переслідування – Politico.

Чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ

Дані про осіб з інвалідністю повинні бути наявні в Реєстрі «Оберіг» шляхом автоматичного обміну з реєстрами Пенсійного фонду і Мінсоцполітики.

Верховний Суд вказав, що відсутність працівника на роботі в період дії воєнного стану не може кваліфікуватися як прогул без поважної причини

Верховний Суд розглянув справу про те, чи можна звільнити за прогул працівника, який виїхав за кордон і працював дистанційно.

Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області