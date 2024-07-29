$5 000 за оформлення фіктивної довідки про інвалідність: викрили лікарку та її співмешканця

Лікарка та її співмешканець отримали від громадянина неправомірну вигоду за сприяння в оформленні громадянину ІІ групи інвалідності.

Правоохоронці повідомили про підозру жителям м. Черкаси за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, лікарка та її співмешканець, отримали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США за сприяння в оформленні громадянину ІІ групи інвалідності, що в свою чергу мало бути підставою для уникнення призову під час мобілізації шляхом отримання відстрочки від призову до лав ЗСУ.

Підозрюваних затримано під час одержання неправомірної вигоди. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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